女子天團S.H.E今逢911慶祝出道20周年，其中田馥甄（Hebe）單飛多年，今年首度獲得金曲獎最佳華語女歌手獎，當時她在台上特別點名先前因版權問題引發糾紛的前東家華研，讓外界好奇雙方是否破冰？稍早，Ella發文仍未表示今天有合體計畫，除了感謝粉絲「三葉草們」，也語重心長說：「大家都要好好的」。

S.H.E於2018年從老東家華研出走，各自成立工作室，單飛不解散，但目前「S.H.E」團名仍屬於華研音樂，歌曲版權也有相同疑慮，2019年三人出席第30屆金曲獎後，便未再合體現身表演。今年初被問到是否有合體計畫？Selina坦言沒有，強調：「希望大家也不要太期待或是太失望，對我們而言，現在生活步調都很滿足。」

Ella發文。（圖／翻攝自陳嘉樺 Ella臉書）

而Hebe去年在小巨蛋舉行個人演唱會，因未取得演唱16首華研所屬錄音版權歌曲的授權，遭前東家寄出存證信函，上月Hebe在金曲獎上封后，特別點名感謝華研過去的栽培照顧，「謝謝他們發掘我、培養我，讓我有這麼多經歷跟養分」，至於風波她未多說，僅表示：「和他們之間的問題，對我來說不是什麼問題，無論有什麼問題，我覺得那是每個人解讀方式不一樣。」

今一早，Ella曬出三姊妹2年前旅行的舊照，寫下：「20歲，乾杯！敬所有三葉草們，謝謝你們，風沙星辰，永遠相伴」，「敬姐妹，敬愛，SHE生日快樂，大家都要好好的，攝於2019的姐妹之旅」，可見三人親密地將頭靠在一起，顯示感情不變，王彩樺回：「3位美女生日快樂，一輩子的好姐妹」，其他粉絲也說：「希望有生之年還能看到姐姐們合體」、「真的很希望能看你們合體唱歌，哪怕只唱一首我也滿足了」、「許願成功，有合體照好感動。20歲生日快樂」。