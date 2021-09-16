台灣自購的108萬劑莫德納將於明（17）日運抵桃園國際機場，值此之際，前藍委陳學聖表示，自己和外籍看護是家裡唯二沒打疫苗的高危險群，面對家人詢問何時打疫苗，陳稱，自己是莫德納登記者，但因遲遲等不到，又加登記了BNT，也還是沒消息。

陳學聖今（16日）在臉書發文表示，94高齡的母親打AZ第二劑，雖然沒有像打第一劑時那麼焦慮、煎熬，但是仍然不敢掉以輕心，還是全家總動員。

陳學聖直言，自己大姐5月回美國，疫苗任選，就打了莫德納，之後母親先打過第一劑AZ疫苗，兩個妹妹陸續排到，然後停了一段時間，沒人打到疫苗。工作中的年輕外甥，說如果再等不到，就不管了，就打高端，結果上週打到了AZ。其他年齡相彷、20多歲的外甥女也都這幾天打到，最小唸大三的外甥女，今晚排到都是AZ，而在日本工作的外甥女也打到了輝瑞/BNT。

陳學聖稱，這樣等於全家都打到了，只剩自己和家裡外籍看護宜巴是「唯二」「高危險群」，宜巴在印尼的親人因打疫苗後死亡，「所以她在新加坡工作的媽媽就要她不要打，我們會尊重」。

最後，陳學聖表示，自己就變成家中被關注的對象，母親每一天都會問他為什麼還不打？什麼時候要打？自己真的不知道如何回答，因為自己就是莫德納登記者，就因遲遲等不到，又加登記了BNT，也還是沒消息。陳學聖感嘆，「看來，好像還有一長段時間好等，也沒人可以給答案，只能少出門、多照護好自己」。