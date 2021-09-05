直播主拆夥談不攏 直播現場掀桌砸場 警方要查了 16:462021/09/05 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 知名直播現場遭砸場，辦公室桌椅掀翻，滿地玻璃碎片。（摘自臉書靠北直播主） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網路近日瘋傳知名直播現場遭砸場，辦公室桌椅掀翻，滿地玻璃碎片，桌上還被放一把利刃，揚言「要死大家一起死」。台中清水警方證實發生在今年5月間，疑因直播主之間要拆夥，其中一方在直播現場砸場，無人受傷，尚未接獲被害人報案。 警方初步調查，梧棲區陳男與何男共同經營網路直播，雙方因拆夥原因，引發不滿。何男辦公室5月間遭人毀損，已通知何男提供相關資料，將朝毀損和恐嚇罪偵辦。 台東語文競賽 部落學童惡補母語 高雄男陳屍旅館浴缸 現場留有不明藥物 #拆夥 #現場 #砸場 #何男 #直播 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 虐死小弟案未了 天道盟份子痛毆工人逼陪吸笑氣判拘25天 11:272021/09/05 社會 中彰就博會 王惠美籲加薪留才 04:102021/09/05 地方新聞 全國60支棒球隊 齊聚花蓮競技 04:102021/09/05 地方新聞 羽球場遭霸租 臨時想打沒門兒 04:102021/09/04 地方新聞 警戒降級後首場巡演 紙風車「三國奇遇記」加碼直播線上看 20:042021/09/04 生活 蘇富比x夏荊山東方藝術 在台首屆國際藏家課程結業 11:392021/09/05 生活 新竹光臨藝術節10日登場 3大公園打造科技燈藝 15:402021/09/05 生活 台中男酒駕自撞護欄亡 車頭驚悚變形酒測值爆表 10:232021/09/05 社會 蔡義德被車撞驚險逃過一劫 04:102021/09/05 娛樂新聞 發財夢碎！男加「今彩539內幕」群組 沒明牌反遭詐逾7萬 15:492021/09/05 社會 國二女直播曝「和導師親密關係」 網友檢舉揪出狼師拍性愛片 10:472021/09/04 社會 社會熱門新聞 九把刀岳母接種AZ後猝逝 解剖報告出爐 - 社會 22歲仙氣混血女模失蹤2天 遺體卡大樓外牆管道夾縫 - 社會 億萬富翁晚年住療養院 身敗名裂遭遺棄全因喜做這荒唐事 - 社會 台北街頭出現「帶狀停車」網怒：吸血鬼嗎？更扯照片曝 - 社會 蔡英文簽到簿簽名 警後又簽上這時間 網友抓包笑：被總統簽死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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