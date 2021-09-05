網路近日瘋傳知名直播現場遭砸場，辦公室桌椅掀翻，滿地玻璃碎片，桌上還被放一把利刃，揚言「要死大家一起死」。台中清水警方證實發生在今年5月間，疑因直播主之間要拆夥，其中一方在直播現場砸場，無人受傷，尚未接獲被害人報案。

警方初步調查，梧棲區陳男與何男共同經營網路直播，雙方因拆夥原因，引發不滿。何男辦公室5月間遭人毀損，已通知何男提供相關資料，將朝毀損和恐嚇罪偵辦。