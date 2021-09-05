2022九合一縣市長選舉將至，各陣營也都積極展開布局，而下一屆台北市長的角逐，也引起各界關注。不過，輿情網站《QuickSeeK快析輿情資料庫》發現，在網路聲量方面，藍營聲量最高的是台北市議員羅智強，還高過黨內參選呼聲最高的立委蔣萬安，綠營方面聲量最高的則是基隆市長林右昌，而台北市副市長黃珊珊則是在「在地聲量」中位居第一。

《QuickseeK網路輿情數據》分析近3個月的網路聲量指出，在台北市長潛在候選人的網路聲量占比當中，羅智強以59%拔得頭籌，黃珊珊則以19.7%居於第2，之後依序是林右昌10.9%，蔣萬安5.8%，吳思瑤4.7%。

《QuickseeK網路輿情數據》也透過在地相關事件與候選人聲量進行交叉分析，結果顯示，在這些政治人物的「在地聲量」當中，黃珊珊則以45.3%的占比居冠，羅智強27.6%居次，林右昌15.9%，蔣萬安6.9%，吳思瑤4.3%。

根據《自由時報》報導，《QuickseeK網路輿情數據》對這幾位台北市長潛在候選人的網路聲量進行比較後發現，經常針砭時事、批營執政黨的羅智強，在網路上活動的頻率、受到關注的程度均力壓表現穩定的黃珊珊，以及不定期有社群操作呼應台北市相關議題的林右昌。而《QuickseeK網路輿情數據》對羅智強臉書貼文的分析顯示，羅智強8月的臉書貼文中，有33.85%的內容是針砭中央施政，而他在這類議題上與網友之間的互動也最高。