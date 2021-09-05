退休警察「條子鴿」日前在臉書發文指控，曾攔查一個人闖紅燈，遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」開完罰單事後甚至吞下2支申誡，條子鴿還在文中提及「遠在日本的謝先生」，此說法疑似影射駐日代表謝長廷養子謝維洲。民進黨立委莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳表示，當時謝維洲22歲，還在高雄唸書，而且謝長廷家只有豐田跟馬自達，根本沒有賓士車。

林延鳳5日在臉書貼文表示，自稱作家的條子鴿在社群上影射自己過去擔任警察期間，攔檢到闖紅燈的謝長廷之子謝維洲，被嗆「你知道我爸是誰嗎？」

林延鳳提出質疑表示，首先謝長廷擔任行政院長，是在民國94年2月至95年1月，當時謝維洲22歲，還在高雄唸書，生活圈都在高雄。謝長廷家根本不可能有賓士車，只有豐田和馬自達。再者謝維洲過去擔任台北市議員期間，曾犯過酒駕的錯誤，當時被員警攔檢，是選擇勇敢承擔認錯，並未因為自己市議員身分耍特權或嗆員警。

林延鳳指出，條子鴿說因為這件事情發生後隔天被記了兩支申誡，但是警察懲處都有一定的行政程序，不太可能隔天就生效，被記懲戒，真的是因為這件事情發生？還是根本是因為別的事情本來就要被懲處，而編了一個故事把帳算在謝長廷的身上？把擔任警察期間的懲戒資料調閱出來，就會清楚。

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