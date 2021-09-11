行政院長蘇貞昌日前表示，等他打完第二劑就代表國內疫苗充足，遭台北市長柯文哲狠酸沒人在乎蘇打了沒，蘇11日則冷回沒，注意柯講了什麼。柯今再嗆，蘇可以不需要在意他講什麼，但最好要注意全台老百姓都在講什麼，「蘇最好是小心一點！」柯妻陳佩琪也發文助陣，直言「沒注意市長講什麼無妨， 但要注意百姓在憂心什麼！」

陳佩琪晚間PO臉書表示，她和柯都沒看過「犀利人妻」這部電視劇，不過不知為什麼，都喜歡引用這部劇的經典台詞和劇情，她很贊同醫生市長說的，COVID-19的pandemic在台灣社會是 「回不去了」， 病毒不可能清零， 極可能流感化，按國外經驗只能拚提高疫苗覆蓋率，讓全民打2劑以上疫苗，不重症、減少死亡，然後按醫療量能所能承受的程度，逐步解封，以後就大家和平共處了。

陳佩琪說，有記者拿「讓全民施打兩劑疫苗， 然後解封」這句話去問指揮中心指揮官陳時中，陳回說「全民打疫苗喔，沒辦法啦，因有人年齡不到，有人再怎麼都不打疫苗」，這回答跟她學的小兒神經學領域中，某些人的人格特質有點像，也和柯有些類似「現在幾點鐘？」、「我知道，我知道現在幾點鐘」，但就不是第一時間講現在幾點鐘。

陳佩琪舉例，老師一副撲克臉走進教室說「這麼愛講話，老師就等你們講完話再上課」，大部分學生聽懂老師的話中話，立馬閉嘴，不過有些人就是繼續他的高談闊論，要是對他使眼色，他還會理直氣壯地說「老師要我們講完話他才上課啊」。

她說，想當然醫生說這話的意思，是讓「想打疫苗且符合接種年紀的人，都能打到2劑自己想要打的疫苗」，而非強迫全民或年紀不到的人打疫苗；美國一樣不強迫人民打疫苗， 但會提供各式免費又方便的疫苗讓人選擇，不打疫苗，不幸染疫成重症，只能自己吞下。

她說，她在門診曾接到一通諮詢電話，電話那端一位民眾用哀求的口吻求幫他預約，好讓他可趕快打到疫苗， 他說自己再怎麼約都約不上，說怕自己沒打會傳染給小孩等等， 說著說著，電話那頭就啜泣起來，本以為是位焦慮媽媽，後來接電話的護理師說是位爸爸啦。

「本來買齊國際認證的疫苗， 讓民眾能自由選擇，打得安心，是政府責無旁貸的責任！」陳佩琪痛批，不要再說什麼「不要挑疫苗」、「輪到你就去打」之類的，健康是自己的，任誰打疫苗，都是想得到最佳的保護力和最少的副作用，染疫或副作用，都是機率問題，但畢竟發生了都要自己百分百承擔，為政者沒注意市長講什麼無妨， 但要注意百姓在憂心什麼！