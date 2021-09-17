新冠肺炎疫情下，奇美醫學中心統計，5月疫情升溫後，憂鬱患者比例增加至少1成，而因為疫情導致想不開的人也增加了，奇美醫學中心精神醫學部主治醫師劉佩琪呼籲，後疫情時代不只防疫也要防鬱。

奇美醫學中心駐點關懷諮詢小站今年3月啟用，當中有4成自殺民眾曾透過急診駐點關懷轉銜接到台南市衛生局自殺社區關懷服務，社區自殺個案回診率近6成。上周，離婚、撫養1歲多孩子的25歲阿明（化名），疫情期間因減班導致收入不穩，曾有輕生未遂紀錄的他，寫信告知奇美駐點關懷諮詢小站關懷員，打算帶孩子「離開人世」，經院方緊急聯繫警政、社會局系統介入關懷，挽回一場悲劇。

奇美駐點關懷諮詢小站今年3月啟用，當中有4成輕生民眾曾透過急診駐點關懷轉銜台南市政府衛生局自殺社區關懷服務，社區輕生個案精神科就醫回診率將近6成，顯見發揮最大即時性關懷效率。

劉佩琪指出，受疫情影響，增加民眾心理健康的影響，例如對疾病死亡的恐懼、孤獨感、社經壓力、家庭暴力增加等，而很多民眾減少出入公共場所和醫院，大家採取封閉，減少接觸方式來保護自己，但隨著疫情逐步趨緩，各行各業衝擊才剛剛開始，「後疫情時代」，民眾心理健康與輕生問題也可能同時惡化。

奇美醫學中心精神醫學部承接台南市輕生通報個案管理業務至今邁入第9年，截止8月底服務902位通報輕生個案，今年在急診醫學部設置駐點關懷與諮詢服務，依照各自的接案區域提供民眾即時的關懷、支持、心理衛生資源及福利諮詢等。

奇美醫學中心關懷諮詢小站近期因應後疫情時代，提供心理衛生服務，對於輕生前來急診的病人緊急處理後，離院前安排關懷員到場關懷，提供後續通訊心理衛教服務，讓民眾在面臨壓力時，能及時找專業人員談一談，期待未來透過跨專業合作，結合心理師、個管師進駐諮詢小站，導入醫療及連結社會福利資源等服務，持續替民眾心理健康把關。

奇美醫學中心關懷諮詢小站督導郭芳君說，助人者角色不分醫護、社工及一般民眾，當周遭的人心情不好或有因為憂鬱導致產生負面想法的親友時，應即時關心並視情況轉介衛政單位，以及撥打「1925」安心專線。奇美關懷員諮詢駐點聯繫電話：06-2228116分機53095、53096、53097、53098。

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