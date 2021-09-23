大陸《健康時報》23日報導，綜合福建省衛健委官網疫情通報資料統計，這一輪福建省新冠肺炎Delta變異毒株疫情，廈門本土確診病例數已連續5天超過福建此輪疫情發端城市莆田，總數也首次超過莆田，研判廈門疫情增速快於莆田，主要是廈門人口密度約為莆田4倍，莆田市又是廈門最主要的人口流入城市之一，造成傳播鏈條持續延長。

根據福建省衛健委23日最新通報，廈門市11天已累計報告本土確診病例211例，而莆田市13天累計報告本土確診病例200例。

《健康時報》根據福建省衛健委23日最新疫情通報，福建省22日報告新增本土確診病例20例，其中廈門市17例、莆田市3例。

此前，9月21日，廈門市報告新增本土確診11例、莆田市2例；9月20日，廈門市報告新增本土確診36例、莆田市5例；9月19日，廈門市報告新增本土確診16例，莆田市7例；9月18日，廈門市報告新增本土確診39例，莆田市4例。

福建本輪疫情最初發端於莆田，9月10日，莆田通報發現本土病例，兩天之後，即9月12日，廈門報告新增中高風險地區關聯本土確診病例1例。之後，隨著對確診病例密切接觸者、外地通報協查的密切接觸者排查範圍的擴大，廈門市本土確診病例報告總數至今連續11天持續增長。

根據廈門市衛健委此前通報，廈門市9月12日報告的首例確診病例吳X付，為莆田市此前報告確診病例王XX的關聯輸入病例。

流調資訊顯示，吳X付9月6日自莆田市仙遊站乘坐動車到達廈門，之後至9月11日期間，其活動軌跡主要集中在住所、工廠和上下班沿途餐館，且均位於廈門市同安區。9月12日，吳X付確診，而此時距離其到達廈門已經過去6天。隨後，與吳X付有關聯的多名密切接觸者陸續確診。這一傳播鏈條持續延長，截至9月21日24時，同安區確診病例增至173例，占比全市本土確診病例約80％。

根據第七次人口普查資料，廈門市逾500萬常住人口中，省內市外流入人口超132萬人。9月恰逢開學季，人口流動速度增快，9月1日至12日百度遷徙地圖資訊顯示，在此期間，莆田市正是廈門最主要的人口流入城市之一，12天之內，莆田持續有人口向廈門流入。

第七次人口普查資料顯示，廈門市人口密度達3404人／每平方公里，其中，廈門疫情最嚴重的同安區，人口密度也超1200人／每平方公里。相比較之下，莆田市常住人口為321萬，人口密度則僅為824人／每平方公里。

根據廈門市衛健委通報，截至目前，廈門市已經完成兩輪全員核酸檢測，第三輪全員核酸檢測也已於20日全部採樣完畢。