受到外部大股東申讓影響，近期富邦媒(8454)股價走弱，今天盤中股價一度失守1600元關卡，不過美系外資對富邦媒長期趨勢保持樂觀，重申「建議買進」評等，目標價2100元。

富邦媒受惠於疫情加速消費行為從實體轉向網購，且台灣電商龍頭地位穩定，今年前8月業績表現亮眼，股價更連番大漲，一度創下2190元掛牌新高價，不過富邦媒股價大漲，賺飽飽的大股東也開始居高獲利了結，富邦媒外部第二大股東南韓「WOORI HOMESHOPPING CO., LTD.」日前申報轉讓3800張持股，儘管申讓賣出後持股還有約1.44萬張，但引發市場賣壓同步出籠，致使富邦媒近期股價快速拉回，今天盤中股價跌破1600元關卡。

受惠於父親節、情人節、中元節、中秋節四大節慶挹注，帶動按摩器材、餐廚用品、生鮮與食品、精品配飾等銷售表現，全台熱門議題東京奧運，也掀起運動用品等相關買氣，為營收增添成長動能，富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，8月合併營收約72.2億元，月增0.71%，年增31.7%，再創歷年同月新高，累計1至8月合併營收550.1億元，較去年同期成長32.4%，亦是歷年同期新高。

美系外資最新報告指出，雖然Momo股價因大股東釋股下跌，但我們認為富邦媒市佔率持續增加，且更高的用戶保留率可以支持成長，我們對富邦媒長期成長保持樂觀，並將2021年/2022年每股盈餘提高3%/4%，重申「建議買進」評等，目標價2100元。