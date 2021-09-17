行政院長蘇貞昌今早將赴立法院進行「3＋11」決策報告及備詢，行政院16日晚提前把決策過程專案報告送至立法院。對此，提前看完報告的藍委蔣萬安，直言12頁的報告內容，有2頁為附表外，其中3頁都在談防疫成果，自己看完只能直搖頭，蘇貞昌對於這樣的報告，還能深感榮幸？

蔣萬安16日在臉書發文表示，等待將近3個月，行政院終於趕在質詢前一天傍晚，將國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告送到立法院，但是自己仔細翻閱這份報告，內容僅僅12頁，還有2頁為附表，而光是談防疫成果就占了3頁半，蘇貞昌進行這樣的專案報告，並備質詢，還能「深感榮幸」？但自己看了直搖頭。

這樣的報告內容，蔣萬安直言，不僅無法解開各界對於「3+11」決策的質疑，報告內一段「在防疫過程所做的每一個決定、每一項決策，不可能都盡善盡美」，意圖雙手一攤帶過，這讓無辜染疫的民眾及家庭情何以堪？民眾能夠接受嗎？

蔣萬安稱，不僅是「3+11」，疫情期間包含疫苗施打及採購政策、紓困與振興等等，有太多問題需要向蘇貞昌及官員好好請教，接下來即將進入總質詢，自己會持續監督，為大家發聲。