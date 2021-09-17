國民黨立院黨團提案增列討論事項，要求蘇貞昌在報告前，對因染疫及疫苗施打猝共1613性命，向國人公開道歉，提議遭民進黨挾人數優勢擋下，其中民進黨立委范雲也投下反對票。(照片來源：國會頻道)

行政院長今赴立院進行3＋11專案報告並備詢，國民黨立院黨團提案增列討論事項，要求蘇貞昌在報告前，必須先對防疫不力、疫苗短缺的錯誤負起該有的政治責任，並為因染疫及疫苗施打猝死共1613性命，向國人公開道歉。（姚志平攝）

行政院長今赴立院進行3＋11專案報告並備詢，國民黨立院黨團提案增列討論事項，要求蘇貞昌在報告前，必須先對防疫不力、疫苗短缺的錯誤負起該有的政治責任，並為因染疫及疫苗施打猝死共1613性命，向國人公開道歉。（姚志平攝）

行政院長今赴立院進行3＋11專案報告並備詢，國民黨立院黨團提案增列討論事項，要求蘇貞昌在報告前，必須先對防疫不力、疫苗短缺的錯誤負起該有的政治責任，並為因染疫及疫苗施打猝死共1613性命，向國人公開道歉。但提議遭民進黨挾人數優勢擋下，其中民進黨立委范雲也投下反對票。

本土疫情5月中旬爆發，在野及輿論指向破口是機組人員防疫管制放寬為「3＋11」，立院6月17日通過朝野協商，決議要求政院在3個月內成立調查小組，提出書面調查報告。今天蘇貞昌赴立院進行3＋11專案報告，該報告強調台灣守住疫情讓世界讚嘆。

在蘇貞昌上台報告前，國民黨立院黨團建議增列討論事項，要求蘇貞昌上台報告前，必須先對防疫不力、疫苗短缺的錯誤負起該有的政治責任，並向國人公開道歉。

國民黨團表示，因政府3＋11政策失當出現嚴重破口，導致5月中全台疫情大爆發，又因醫療量能準備嚴重不足，加上蘇內閣對民間捐贈1500萬劑BNT疫苗一再刁難與拖延，消極等待自購疫苗及外國政府捐贈，造成台灣疫苗二劑覆蓋率僅不到5％，遠低於世界平均水準。

國民黨團指出，更令人擔憂的是，Delta變種病毒已進入社區肆虐，在多重政策失當下確診死亡人數不斷攀升，至今已有839位國人染疫喪失寶貴生命。而蘇內閣疫苗施打政策荒腔走板，一再以政治考量變更國人施打順序，嚴重違反國際疫苗施打的通例，置高風險的長者安危於不顧，民怨早已沸騰。

國民黨團強調，中央執政草菅人命、喪失專業能力及道德操守多重因素影響下，至今為止高達774位國人因施打疫苗而猝死，因染疫及疫苗施打猝死國人無辜犧牲1613條寶貴性命，蘇內閣交出一張完全不及格的成績單，要求蘇貞昌應對防疫不利、疫苗短缺的錯誤負起該有的政治責任，並為1613條不幸罹難的生命，向國人公開道歉。

由於民進黨團表態反對，該提案經表決後，41人贊成，55人反對，確定遭民進黨團擋下，其中民進黨立委范雲也在表決中投下反對票，不贊成蘇貞昌須道歉。

此外，國民黨團也提議，要求行政院應責成衛福部、外交部及駐美代表處，結合民間力量，共同合作努力發揮影響力，積極向美國政府及莫德納公司表達我方購買之疫苗能儘速到貨，並請美國政府協調，以解決數百萬國人屆期應接種第二劑莫德納疫苗卻無疫苗可接種的窘境。

對此，由於民進黨團也提出主張相同的提案，經立法院長游錫堃指示合併後，於上午院會順利通過。