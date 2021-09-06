八卦山風景區一帶執行巡邏勤務時，在公園停車場旁的草地上發現一老翁行走時突然跌坐、癱軟倒地不起，緊急協助送醫。（彰化分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警察分局八卦山派出所員警日前於八卦山風景區一帶執行巡邏勤務時，在公園停車場旁的草地上發現一老翁行走時突然跌坐、癱軟倒地不起，緊急協助送醫，到院研判心肌梗塞，立即施以心電圖系統救治，得以恢復，家屬趕抵醫院頻頻感謝。

彰化警分局表示，老翁路倒，巡邏員警立即上前關切詢問。老翁表示，患有心臟病、高血壓等慢性疾病，出門運動前忘記服藥，突然感到一陣暈眩，眼前一黑、全身軟癱了。

過程中，員警發現老翁呼吸急促，立即協助將老翁攙扶至陰涼處仰臥，同時趕緊呼叫救護車送醫。警試著透過戶役政系統及警用人臉辨識系統交叉比對確認身分，得知老翁身分後便趕緊連絡家屬，與現場民眾一同協助老翁就醫。

到院救護人員到場判斷老翁疑似急性心肌梗塞之症狀，立即施以心電圖系統救治，所幸送醫後無大礙，最後家屬趕抵醫院時，也對警方即時處置表示相當感激，感嘆若非員警即時發現，恐生憾事。