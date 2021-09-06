台南市政府為搶疫情後的國旅市場，推出為期半年的「台南好康券」，只要住宿台南的合法旅宿，即可免費獲得「台南好康券」，除有食、宿、遊、購優惠，還提供大台南公車免費搭乘。市府交通局更規畫4條不同旅遊主題的好康公車路線，希望民眾一券在手就能府城玩透透。

市長黃偉哲表示，台南擁有許多觀光旅遊的優勢，除古蹟、宗教寺廟、博物館、美食外，市府也持續舉辦各式各樣活動，像是台南購物節、關子嶺溫泉美食節、台南國際音樂節等。其中，「台南好康券」不僅彙整超過200家以上店家、景點的優惠方案，還提供大台南公車的免費好康，歡迎遊客前來台南享受便利超值的旅行。

交通局長王銘德指出，「台南好康券」在規畫之初，該局即提議大眾運輸優惠方案，也感謝公車業者的力挺，共同推出大台南公車免費搭方案。民眾只要拿到「台南好康券」，並使用手機登錄，即可取得電子免費乘車券，在使用期限內可無限次免費搭乘大台南公車路線，但111小港快線、橘9、橘9-1及小黃公車除外。

此外，交通局還推出4條旅遊主題公車，像山海好康公車：33、61、61-1菱波官田線（行經關子嶺、井仔腳鹽田、將軍漁港、官田遊客中心、烏山頭水庫等景點）；商圈好康公車：77、77-1、77-2 （行經安平、海安、成大、五條港等商圈）；古蹟好康公車：88、99 （行經赤崁樓、孔廟、安平古堡、億載金城等古蹟）；博物館好康公車：山博行、紅3-1 （行經山上水道、左鎮化石、奇美博等博物館）。至於持券購買台南雙層巴士一日票，更可享有優惠價99元（原價300元）。

公共運輸處長吳俁之認為，遊客在各觀光景點之間移動，在在需要交通工具接駁。台南市公車配合「台南好康券」推出「行」的優惠，提供遊客更多搭乘選擇，便利暢遊台南。儘管本土疫情趨緩，但仍將持續實施各項防疫措施，像轉運站、車內維持落實每4至6小時加強清消1次等，同時也呼籲搭公車應嚴格遵守載口罩、禁止飲食、實聯制等措施，共同迎接後疫情時代的防疫新生活。