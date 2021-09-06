網路一頁式廣告層出不窮，許多民眾成了詐騙廣告的受害者，尤其許多一頁式廣告販賣農產品，近期因為非洲豬瘟防疫緊急，不少民眾擔心會造成防疫破口，農委會主委陳吉仲今(6)日表示，除了會透過跨部會合作要求一頁式廣告下架外，也會定期公布有哪些一頁式廣告涉及詐騙，並以「動物傳染病防治條例」裁罰業者。

農委會今日召開「產銷履歷波蜜鮮摘果園芭樂綜合果汁上市成果發表記者會」，農委會主委陳吉仲會後受訪表示，臉書與網路上充斥一頁式廣告，而且都是利用悲情、似是而非，以及錯亂的圖片誘導消費者購買，這部分會透過跨部會合作針對一頁式廣告要求下架及懲處，也會定期公布有哪些一頁式廣告涉及詐騙，不讓詐騙者得逞。

然而各界十分擔憂一頁式廣告恐購入感染非洲豬瘟的肉品，陳吉仲指出，之前就有裁罰許多相關案件，購買疫區肉製品會違反「動傳法」，呼籲消費者網路購買時，尤其不要購買動植物相關產品，非洲豬瘟疫區肉品更不得購買，這部分會裁罰販賣業者。

國內一頁式廣告可罰，但外商的一頁式廣告要如何處理？陳吉仲說，將透過遮蔽效果，也就是消費者點選網站就會被屏蔽，也就無法購買。