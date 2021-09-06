今年農委會推出的農遊券每張面額從250元提高到888元，第一階段將提供88萬份農遊券抽籤，第二階段提供58萬份刺激年節消費購買農產品，然而外界感嘆票券數減少，抽中機會大幅降低，農委會主委陳吉仲指出，因為預算，票券數不會再變，不過重點是如何吸引民眾以五倍券來消費農產品，也透露林務局將祭出的「秘密武器」相當吸引人，預計下周會和大家來報告。

農委會今年推出農遊券每張面額888元，預估可創造68億的效益，可以到休閒農場、農會超市、農村等使用，水保局、農糧署、漁業署也會有各自的加碼活動。

然而日前綠委於立法院舉行的「盤點振興加碼券，刺激經濟最正點」記者會指出，去年農遊券面額250元，發放了500萬張、面額250元，今年雖然面額提高，但兩階段發放僅146萬張，立委蔡易餘說，今年抽中人數不增反減，建議再增加份數。

農委會今日舉辦「產銷履歷波蜜鮮摘果園芭樂綜合果汁上市成果發表記者會」，陳吉仲指出，這次的重點是要如何吸引民眾把五倍券拉到農業部門消費，如果有機會抽到1年份的蔬果箱，民眾會不會想來買？農遊券是加乘效果，再加上蔬果箱、雞蛋、羊奶、白米等優惠。

此外，陳吉仲也預告林務局的「秘密武器」出來會吸引更多人用五倍券消費，相關細節下周將會和大家報告。