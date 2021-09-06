新竹縣三大老街之一的北埔老街，石板路中間舖了一長條的柏油，被遊客戲稱像貼「狗皮膏藥」，北埔鄉公所指辦理「北埔鄉市區道路共同管線溝整合與建置計畫」，因疫情關係造成工程延宕，預計明年初完成2期工程後，將可恢復老街乾淨的古樸街景。

北埔鄉公所表示，台電早年在北埔老街架設電線桿的纜線雜亂，加上有些路面破損，公所因此提出上述計畫，向內政部營建署爭取前瞻補助經費，獲核定1.5億元，中央補助8成，地方自籌2成，分3期辦理纜線地下化工程。

第1期工程南興街長580公尺已完工，第2期在老街中心的北埔街123公尺和廟前街256公尺，因受到疫情影響，工程進度延宕，開挖石板路讓台電纜線下地後暫時舖上柏油，噴上「管挖假修復」字樣，不少遊客看到石板路中間有1長條的補丁，實在不美觀，戲稱像是貼「狗皮膏藥」！

鄉公所表示，第2期工程周邊商家眾多，為將干擾降至最低程度，要求廠商利用平日及離峰時刻施工，並留行人通道，方便居民和遊客通行，預計明年初能完工，柏油補丁將重新鋪回石板，老街整體景觀也將能大幅改善。

鄉公所今年再向中央爭取經費辦理第3期工程，獲核定8000多萬元，預計讓老街外圍的中山路、中正路、北埔街、邦正街、光復街、公園街及城門街等7條路的電桿纜線下地。

鄉公所指出，第3期工程若順利能在11月發包，最快明年中完工，屆時北埔老街纜線就全部地下化，老街區內多年未修整的街道鋪面和周邊景觀也將一併改善完成，讓老街的古樸風華再現。