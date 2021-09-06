民眾黨發言人楊寶楨在廣播電台主持節目，引發外界質疑是「政媒兩棲」，身為民眾黨主席的柯文哲在記者會上被問到有何看法，柯氣憤表示，我很想問這是誰問的？黨政軍退出媒體，當初是誰的主張，現在呢？民眾黨是守法的政黨。

柯文哲過去數度對於民進黨執政下的綠媒嗆聲，甚至直指現在黨政軍就是媒體，「政媒合一」的情況太過分，今天在防疫記者會上柯文哲被反問，楊寶楨在廣播電台主持節目是「政媒兩棲」，柯文哲怒批，黨政軍退出媒體當初是誰主張的，現在呢？問這題的人，應該要看看目前媒體狀態，怎麼去問這個題目呢？