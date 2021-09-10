台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

強颱燦樹來勢洶洶，台北市長柯文哲10日表示，大家還在問烤肉，本來說下周再宣布，現在不用宣布，因為颱風來直接關閉河濱水門，統統都沒有了，他強調，未來會怎樣也不知道，北市疫情現況到底是暴風雨前的寧靜，還是現在都控制的很好也不知道。

柯文哲今午主持防疫記者會，特地提醒民眾注意防颱，他指出， 2017年以後連續4年台灣幾乎沒有颱風，因為每年都有編災害準備金，從用錢的數量就知道颱風影響大不大，過去幾年當中，北市偶爾有強降雨，幾乎沒有颱風攻擊，4年來第一次強烈颱風影響台灣，明晚台北市會進入一級警戒，水門會關閉，所以河濱烤肉就不要想了。

他表示，大家在討論中秋節烤肉，但仔細想一想，問題不在烤肉、在群聚，不能在河濱烤肉，當然也不能在廣場或騎樓烤肉，如果戶外烤肉比照餐廳採梅花座、隔板當然可以，問題是做不到，現在防疫規定室內80人、室外300人，300人是指戴口罩，不是吃東西的300人。

柯文哲強調，疫情常常在還未全面打疫苗、達群體免疫前，任何風吹草動隨時會反撲，我們還是要提倡新常態，在防疫與經濟發展、生活當中取得平衡，「大家還在問烤肉，本來說下周再宣布，現在不用宣布，因為颱風來直接關閉水門，統統都沒有了」。

他說，學習與病毒共存、且戰且走，有多少證據說多少話，坦白講未來也不知道，到底是暴風雨前的寧靜，還是現在都控制的很好也不知道。