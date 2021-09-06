中秋節將至，面對疫情風險，民眾關心到底能不能戶外烤肉？對此，台北市長柯文哲6日表示，下周一再公布，若虛驚一場就大家烤肉，若疫情爆發還烤什麼肉？大家乖乖待在家裡。

對於有不少縣市禁止中秋節戶外烤肉，柯文哲於疫情記者會表示，中秋節還兩個禮拜，軍機訊息萬變，叫他猜測2個禮拜的事猜不出來。

柯文哲說，防疫升級我們有辦法，但防疫降級卻沒有明確SOP，還要訂一遍防疫升級、降級詳細規範；下周一再講中秋節要怎麼處理，若虛驚一場就大家烤肉，若疫情爆發還烤什麼肉？大家乖乖待在家裡。

此外，有國中家長不滿因為防疫不開放吹奏樂器，但其他縣市都可以有像隔板的折衷方式，近日因要比賽，擔心影響孩子權益。

蔡炳坤認為，拿下口罩吹奏樂器，難以避免口沫相互影響，目前二級警戒，北市還是不同意拿下口罩練習，學生需要個別練習就回家練習。

蔡指出，當然有看到獨立帳篷、雨傘的隔板等，小朋友蠻辛苦，不要太過為了比賽而比賽，甚至中央要考慮吹奏團賽延後一點，大家有點因為怕輸而做一些不必要的、太辛苦的練習。