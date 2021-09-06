有消息指出，國民黨在2022年的地方選舉中，可能會推派和藍營關係良好的無黨籍立委高金素梅出征高雄，引起各界關注。不過，資深媒體人黃暐瀚指出，自己有詢問過高金素梅，但她還沒回應，同時他也推測會有這樣的消息，是因為國民黨在高雄找不到良將出戰，且前原本藍營屬意的高雄市副市長李四川也家庭因素影響不太可能回鍋。

黃暐瀚今(6日)在政論節目《國民大會》中表示，高金素梅是無黨籍，現在可能是因為國民黨在高雄找不到強將，所以想派她出來代表國民黨選，但她是原住民的委員，這麼多年了一直在幫原住民服務，「你叫他去當高雄市的市長？」至於選不選的贏又是另外一回事。

黃暐瀚透露，自己有問過高金素梅，但她還沒有回覆，所以我們也不能幫她說要或不要。黃暐瀚認為，會有這樣的消息，是因為國民黨在高雄市苦覓良將不得，不知道找誰出來選，而李四川的情況則是國民黨想要他出來選，但李四川因為身體因素離開政壇後，他的家人完全不贊同他來，所以國民黨目前找不到人。

此外，針對媒體報導柯文哲在秘密便當會中表露想到高雄參選的意願，黃暐瀚則說，若柯文哲是認真的，柯文哲本人和民眾黨就會自己公開宣布，而當天的情況只是普通媒體餐敘，大家也有共識這只是聊天的內容而已，並不是很成熟的構想，因此也不會有人講出來，但隔了10天之後突然又被爆出來，不知道是不是有人刻意要攻擊柯文哲不專心市政，民眾黨內部應該要調查。