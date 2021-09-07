永豐實(6790)預計9月下旬轉上市交易，上市前公開承銷現增新股2萬2223張，其中1.6萬張將自今（7）日起至9日以底價每股44.07元競價拍賣，以昨（6）日興櫃交易均價66.41元計算，價差達50.69％。

永豐實上市前新股競拍每標單最低為1張，投標數量以1張的整倍數為投標單位，每一得標人應依其得標價格認購，最高得標張數合計不超過2060張，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依得標價認購，後續將於13日開標。

永豐實2021年上半年合併營收50.17億元、年增0.03％，惟因潔品占比略降，使毛利率30.72％、營益率15.6％略低於去年同期。不過，受惠匯兌收益帶動業外轉盈挹注，歸屬母公司稅後淨利6.75億元、年增5.36％，每股盈餘2.76元，雙創同期新高。

展望後市，永豐實以消費者為核心，瞄準疫後經濟、宅經濟、綠色經濟等民生消費市場三大發展趨勢，持續推出新產品，如針對高齡化、小家庭化趨勢，創新開發跨品牌輕量化產品，滿足新族群各項使用者體驗，開拓新市場、新族群商機，創造營運成長新動能。

永豐實目前實收資本額24.49億元，生產據點包括台灣楊梅、清水及中國大陸揚州、昆山紙品廠，以及台灣桃園潔品廠。旗下包括「五月花」、「得意」、「柔情」等紙品品牌，以及主打天然的「橘子工坊」、訴求香氛的「植淨美」、實惠好用的「得意」等潔品品牌。

展望後市，永豐實以消費者為核心，瞄準疫後經濟、宅經濟、綠色經濟等民生消費市場三大發展趨勢，持續推出新產品，如針對高齡化、小家庭化趨勢，創新開發跨品牌輕量化產品，滿足新族群各項使用者體驗，開拓新市場、新族群商機，創造營運成長新動能。

永豐實總經理徐志宏表示，健康天然、熟齡、綠色商機為拓展未來成長的3大藍圖，公司聚焦核心品類、發展潛力潔品、強化供應鏈競爭力等3大成長策略，並透過經銷商了解東南亞市場概況，做為未來拓展海外銷售市場評估。