台鐵局對號列車開放全車發售，中秋連假座位再釋出。台鐵局表示，維持基本防疫管制條件及兼顧民眾生活需求，依據中央流行疫情指揮中心及交通部律定，取消台鐵局對號列車座位數發售限制，即日起開放全車座位發售，平日每天約增加12000個座位數，惟不開放站票。

另取消發售限制後，釋出的中秋連假對號列車未售之二成座位（9月17日至22日），訂於11日上午9時起，開放旅客訂購。

國慶連假（10月8日至12日）對號列車座位也將於9月10日0時起全數開放旅客訂購。