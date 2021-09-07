中秋連假台鐵全座位發售 日增1.2萬個座位 10:202021/09/07 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵局對號列車開放全車發售，中秋連假座位再釋出。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵局對號列車開放全車發售，中秋連假座位再釋出。台鐵局表示，維持基本防疫管制條件及兼顧民眾生活需求，依據中央流行疫情指揮中心及交通部律定，取消台鐵局對號列車座位數發售限制，即日起開放全車座位發售，平日每天約增加12000個座位數，惟不開放站票。 另取消發售限制後，釋出的中秋連假對號列車未售之二成座位（9月17日至22日），訂於11日上午9時起，開放旅客訂購。 國慶連假（10月8日至12日）對號列車座位也將於9月10日0時起全數開放旅客訂購。 台鐵國慶連假加開102班次 10日0時開放訂票 明日起雙鐵可坐滿 旅遊團每團上限80人 #發售 #對號 #列車 #開放 #座位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 二級警戒維持到9／20 指揮中心公布11項規定 14:202021/09/06 生活 容納人數降載1／3 玉山國家公園山屋9月10日起開放 21:082021/09/06 生活 明日起雙鐵可坐滿 遊覽車可坐8成 14:392021/09/06 生活 雙鐵可坐滿 遊覽車乘客上限8成 04:102021/09/07 生活新聞 二級警戒 延長至9／20 BNT疫苗 秋節後周周來 04:102021/09/07 財經要聞 台南市將推五倍券住宿買1晚送1晚 業者已先試跑 13:362021/09/06 生活 新鮮人適應期拉長 防疫拉警報 04:102021/09/07 地方新聞 立委何欣純籲政府加速振興券發放流程 讓全民在中秋節前就能使用 12:572021/09/06 政治 五倍券 拚國慶連假前上路 04:102021/09/06 財經要聞 G-Dragon攜手Nike與 PEACEMINUSONE打造最新聯名鞋款 搶先預告發售時間驚喜曝光 16:192021/09/06 生活 大學採實體授課 須符6條件 04:102021/09/07 生活新聞 財經熱門新聞 高雄設7奈米廠傳聞再起 台積電回應了 - 財經 - 中央社 第三代半導體 有望成護國新神山 - 財經要聞 - 工商時報 當沖大戶棄船 改抱晶圓雙雄 - 財經要聞 - 工商時報 花旗出新招 消金執照打包賣 - 財經要聞 - 工商時報 手機貴、補貼降、帳單增 今年購機三傷 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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