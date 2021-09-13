台灣高鐵公司持續提升運能，10月13日起再增開90班次列車，每週運行總班次增加至899班次，本次增班規劃特別針對平日通勤及假日尖峰時段，每小時雙向最多可發出12班次列車，以滿足旅運需求。同時因應增班，末班車抵達終點站時間恢復至24：00前，10月13日起各車站營業時間亦恢復至晚間24：00前。

台灣高鐵配合交通部防疫規定，目前各車次採全車對號座服務，並開放全車座位數發售，高鐵公司將持續落實車站內及列車上之各項清潔消毒工作，以確保旅客安全，敬請安心搭乘並提早訂位購票。

高鐵表示，旅客可透過24小時提供服務的「T Express行動購票」App、及高鐵合作之便利商店，一次完成訂位、付款及取票。此外，也可利用網路訂票系統、語音訂位系統先行訂位、付款，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機購／取票。

台灣高鐵呼籲旅客，配合政府防疫措施，進出車站時請確實完成實聯制登記，並自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）起佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，會特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，通知鐵路警察協助。