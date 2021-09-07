新竹市長林智堅7日再舉行記者會談縣市合併議題，他表示，新竹縣長楊文科昨天特別談到不僅要合併還要升格，他非常敬佩楊縣長的遠見，這其實跟他的想法是一致的，他也是希望新竹縣市合併升格成第七都，至於是否規畫納入苗栗一起來合併，林智堅則是笑而不答。

林智堅指出，新竹縣市是創稅重要的縣市，根據統計，新竹縣市共同創稅達1920億，六都部分直轄市還不如新竹縣市，而合併升格的條件人口要達120萬人，從最新內政部資料顯示，若以電信與電力來統計，縣市在晚上的人數加總起來已達120萬，可見新竹縣市居民，外來人口非常多。

另，地治法規定，升格要件也包括了政治、經濟、文化等，1982年縣市分家是歷史上的小插曲，明年就是縣市分家40周年，若在市民與縣民都有高度共識之下，大家都樂見縣長楊文科與他不分藍綠的共同來推動縣市合併升格為直轄市，這不僅是市民縣民之福，大新竹在未來更可作為戰略城市，讓城市的影響力擴及到國際上。

他強調，對於合併升格的必要性，在於目前新竹縣的統籌分配款大概是44億，一般補助約60億，新竹市統籌分配約49億，一般補助只有25億，加總起來縣市拿到的都不多，只占全國統籌分配款不到2％。

目前，整體的統籌分配款有7成落在六都，如果縣市合併升格直轄市，就有足夠資源為大新竹建設，所以他一直強調合併是時勢所趨，如果縣市合併升格，成為第七都，當然分配款就會大增，所以合併真的很需要。

林智堅說，其實這個議題在見報前，他沒有與中央討論過，但在見報後這個議題引發熱烈討論，中央也有相關單位跟他聯繫，也有對合併做很初略的討論，這個工作未來還要修法等相關工作要進行，他會積極向中央爭取合併升格，楊縣長也有相關回應，新竹縣民也是樂見的，包括竹科業者也有相關回訊，並表達對於合併升格是大力支持。

林智堅也提到，合併升格很重要，但昨天之前只談合併而沒有特別去提到升格，應該是專訪沒有特別去提，原因是升格牽扯到修法，如果要修法，法令規定的人口數必須要調整，他認為這是他必須去中央說明與作深入的討論。

他原本的想法是有深入的討論與了解之後，再來說明會更好，但既然楊縣長已表達支持合併同時也希望升格為直轄市，楊縣長有這樣的回應，也讓他更加有力道來跟中央請求協助，他會依照這樣目標跟中央各部會說明。