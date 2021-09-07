國際青商會全國特友會中區會區主席廖坤興（左一）代表捐贈蛋黃酥給扶助家庭。（王文吉攝）

國際青商會全國特友會中區會區主席廖坤興（左二）個人加碼捐贈1萬元現金。（王文吉攝）

北台中家扶中心主任劉正文（左二）回感謝狀。（王文吉攝）

對許多弱勢家庭來說，吃月餅有點奢侈。中秋將屆，國際青商會全國特友會中區會發起公益關懷活動，7日捐贈520盒蛋黃酥，嘉惠北台中、南台中及南投家扶家庭，而矽品志工社71位會員本周六也將捐贈北台中家扶中心189盒瑪利亞公益月餅，讓扶助家庭備感溫馨。

國際青商會中華民國總會全國特友會中區會發起「公益關懷巡迴中彰投」活動，區主席廖坤興率團員捐贈520盒蛋黃酥，祝福扶助家庭中秋節快樂，廖坤興個人再加碼1萬元現金。

廖坤興表示，愛心列車將巡迴中部四縣市家扶中心，北台中家扶中心是第二站，希望號召更多青商會夥伴一起行善，在疫情百業蕭條期間，為社會盡一些心力，孩子是國家的棟樑，也邀大家一起關心家扶兒。

北台中家扶中心主任劉正文表示，疫情雖未影響物資捐贈，但1至8月募款收入減少200萬元，不少扶助家庭生計陷入困境，近2個月發送40戶各2萬元急難救助金。感謝青商會全國特友會中區會友的愛心，將由社工趕在中秋節前分送扶助家庭，讓扶助家庭感受到社會的溫情。