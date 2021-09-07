台中市南屯區有被遺忘的候車亭？市議員何文海等今天質詢說，南屯區彩虹眷村尋獲一座被交通局遺忘3年的電子公車候車亭，沒有顯示任何資訊，電子設備沒有通電也無任何顯示功能，就如同荒廢一般，令人感到不可思議。交通局長葉昭甫強調，該局將派員前往了解問題所在。

何文海指出，民眾反映彩虹眷村有一座電子公車站牌，卻無相關的功能，他協同交通局會勘發現彩虹眷村此公車站沒有顯示任何資訊，電子設備沒有通電也無任何顯示功能，就如同荒廢一般。交通局竟不知道這裡有設置公車站，他幫交通局找回遺失的公車站，有沒有尋獲的獎金？

何文海指出，交通局在市政報告中，指今年台中市交通局積極新闢公車路線服務，並持續強化捷運綠線及鐵路車站接駁服務節能式智慧型站牌；對於這座被市政府遺忘的公車站，已3年實在相當諷刺。這座陰錯陽差被找回的公車站，顯然看出市府螺絲鬆了。

交通局長葉昭甫說，並沒有尋獲公車站獎金，交通局將會通電並且啟用。