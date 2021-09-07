耕興(6146)8月合併營收為首次突破4億元，達到4.05億元，連續第二個月創下歷史新高，年增32.81％；累計前8月合併營收為28.05億元，年增23.81％。

耕興表示，除了原有5G NR手機、WiFi 6E網通產品之外，因應全球零接觸經濟的興起，於遠距工作、智能家居、虛擬實境、連網教學等相關應用情境的新型態5G data link終端裝置紛紛上市。各項產業逐漸發展出各自領域全新的5G行動通訊技術終端裝置的應用市場，5G終端產品不再侷限於手機類別的單一產業。

耕興受惠於各項產業的升級與數位轉型，順勢帶動新一波5G data link終端裝置的檢測需求，使得今年度以來營收不斷提升。而5G＋AIOT應用的產業發展趨勢確立，可以預期未來5G data link的終端裝置應用市場將會蓬勃發展，並迅速滲透到更多的應用領域與產業當中，對公司營收帶來更多貢獻。