聯強(2347)8月銷售動能強勁，自結合併營收約為334億元，年增19%，且9月市場熱度不墜，聯強樂觀預期第三季將可再度站上千億元大關，並挑戰歷史新高。

從事業部角度，元件業務、大陸、台灣資訊、印尼8月營收都有超過兩成以上的年增表現，其中元件、印尼達同期新高，台灣資訊更創下單月歷史新高紀錄。從產品角度，商用市場穩步回溫，商用系統大幅成長61%，網路資安成長36%，雲端軟體也達到雙位數年增幅度。消費市場部分，宅經濟、電競相關產品保持強勁成長動能，年增近3成；智慧裝置因開發新產品、新市場有成，大幅成長71%。

聯強自結8月合併營收334億元，年增19%。依產品別，資訊商用產品8月營收為89億元，年增32%；資訊家用產品8月營收為129億元，年增4%；通訊產品營收11億元，年減14%；IC元件營收105億元，年增39%。

聯強2021年1至8月的合併總營收約為2,484億元，年增23%，其中，資訊商用產品666億元，年增24%，佔比為27%；資訊家用產品928億元，年增8%，佔比為37%；通訊產品98億元，年增12%，佔比4%； IC元件792億元，年增49%，佔比為32%。