香港支聯會常委下午到警察總部，就警方國安處要求提交資料回信。副主席鄒幸彤重申，支聯會並非外國代理人，認為國安處錯誤引用法律，未交代要求提交資料的理據，違反自然公義原則，因此國安處的指示不合法，支聯會不會遵從。鄒幸彤說，警方只是簽收信件，並警告不提供資料的法律後果，無正面回應支聯會回信內容，幾名常委對承受法律後果已有心理準備。

香港警方則發聲明予以嚴厲譴責，重申如果有人未依時間提交資料，可處罰款10萬港元及監禁半年，相關人士和團體將要承擔法律責任，警方必定依法跟進。警方又指，上月25日向多個團體發出通知，要求提交資料，已收到個別團體提交的資料，亦收到有團體要求延期。

對於特首林鄭月娥回應支聯會拒絕提交資料時，譴責有人認為身為公民社會一員，就不必守法的觀念完全錯誤，強調公民社會要有依法精神，鄒幸彤回應，公民社會並非由政權定義。

常委梁錦威認為，支聯會在公民社會的角色，不是特首一人可以否定，相信港人自有答案。常委徐漢光表示，已至高等法院申請司法覆核，要求裁定警方的信件無效，並禁止警方向支聯會索取資料，直至法庭有裁決為止。他強調，自己無收外國錢，無受外國指使，亦不是為外國利益做事，對被指稱為外國代理人感到氣憤。