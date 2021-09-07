台中市受保護老樹維護不當遭丟棄磚塊被垃圾堆淹沒，甚至直接變成房子。市議員王立任7日為老樹請命說，名牌上QR碼竟無法顯示樹木資訊，農業局應拿立即改善，讓這些樹木可受到尊重及永存。農業局長蔡精強說，將透過區公所的普查提報，並加強輔導老樹保護。

王立任表示，在都市嚴重水泥化情況下，城市裡的珍貴老樹更顯得重要。雖然目前台中市在今年三月公告有1124棵受保護樹木，但經勘查後發現許多樹木不僅維護不當，嚴重的還在樹穴被丟棄磚塊以及被垃圾堆淹沒。有顆垂榕去年底還健在，今年未提報給樹木保護委員會審核就被砍掉變成房子，農業局沒有保護樹木實在是非常不應該。

王立任說，台中市受保護樹木都有名牌編號，但上面QR碼卻無法顯示個體樹木資訊，軟體資訊上面對使用者非常不友善；相較於新北市、台南市受保護樹木線上查詢平台的路徑簡單，樹木資訊完整包含樹高、樹胸圍、樹齡、樹冠幅、健檢以及維護管理資料，台中市在軟體上真的落後別人一大截。

市議員們呼籲，農業局應強力監督土地管理單位落實老樹管理維護，盡速盤點普查全台中市應受保護樹木，別讓珍貴的樹木再繼續受傷害；應更新及電子化樹木資訊，包含健檢及維護管理資料，架設受保護樹木線上查詢平台提供民眾查詢使用。

農業局長蔡精強指出，受保護樹木雖經公告列管保護，但樹木財產權仍是土地所有權人地主所有，民眾會依過往習慣使用樹下空間；農業局將進一步了解實際細節，加強與地主及使用人溝通宣導，避免對樹木造成傷害。