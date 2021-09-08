南港某國小教務主任8日出面受訪指出，學生已與家人做PCR檢測，結果都是陰性。（北市府提供／游念育台北傳真）

新北染疫幼兒園傳播鏈不斷擴大，北市教育局7日宣布，已匡列3所國小，分別於南港區、中正區、大同區各1所，以及4所幼兒園，曾有學生與確診者接觸，經衛生單位列為居家隔離。南港某國小教務主任8日出面受訪指出，學生已與家人做PCR檢測，結果都是陰性。

南港某國小校方表示，有1名學生和新北市染疫幼兒園有關，所以該班級共29名學生和1名班導師於8日進行預防性停課至11日，校方在7日傍晚接獲通知後，已有通知學生家長，並確定於7日晚上、8日進行消毒。