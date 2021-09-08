新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，引發討論，對此，桃園市民進黨立委鄭運鵬說，台灣已經可以全直轄化，大家一起升格，預算使用、行政效率和政風都會完全不一樣。

林智堅提出縣市合併議題之後，新竹縣楊文科縣長也表達支持。新竹市出身的民進黨立院黨團總召柯建銘昨也說，可以修改《地方制度法》調降直轄市人口門檻，若行政院、跨黨派都有共識，修法不難，能在半年前公告選區各議員應選名額，將可趕上2022年地方選舉。

鄭運鵬今（8）日在臉書表示，如果真能加快腳步在2022大選前合併完成，相信對台灣地方治理的改革，會是很重要的里程碑。而他對國土規劃、地方治理的主張是，台灣小國寡民，也已從二個直轄市升格到六個直轄市，人口佔比70%以上，三級產業的分佈，以及全國都市化的程度來評估，「合併」和「升格」未必是要強迫合在一起的概念。

此外，鄭運鵬也呼籲，立法院和行政院更應該思考，藉由這波台灣產業再度起飛的經濟格局，稅收規模不會是中央考量地方能否升格的財政緊箍咒，一鼓作氣全直轄化，把中央地方財政劃分做單一制度調整，中央讓利比例降低、地方得利比例增加，權力財政都下放，這才是治本之道。

不過，網友對此有正反意見，在鄭運鵬文章下方留言表示，「嘉義縣市也應該合併」「行政區劃可以重新考慮了」，但也有人質疑，直轄化要花多少錢在各局處首長？「反正這些多出來爆表的薪水也是從納稅錢來出」。

對於新竹縣市是否合併，民眾黨立委高虹安昨則透過臉書強調，提出新竹縣市合併概念討論很好，但不該因人設事、量身訂做，升格目的應該是爭取資源，讓大新竹有更好更均衡的發展，而不是為了延長政治人物的生命。