（12：20更新）墨西哥南部當地時間7日晚間發生規模7.0強震，震源深度僅12.6公里，目前已知造成1人死亡，美國海嘯預警系統已經發布海嘯警報。

WATCH: 7.0-magnitude earthquake hits southern Mexico pic.twitter.com/wF3YkzWyQH — BNO News (@BNONews) September 8 2021

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）、俄羅斯衛星通訊社等外媒報導，墨西哥西南部當地時間7日晚間8時45分發生規模7.0強震，震央位在西南部度假城鎮阿卡普爾科（Acapulco）港東北方約17.7公里處，震源深度僅12.5公里。

美國海嘯預警系統已經發布海嘯警報。

阿卡普爾科所屬的格瑞羅省（Guerrero）省長阿斯杜迪羅（Hector Astudillo）表示，地震至少造成1名男子死亡，男子是被倒塌的柱子砸中喪命。

墨西哥7日晚間發生規模7.0大地震，距離震央近700公里遠的韋拉克魯斯州（Veracruz）也感受到晃動，民眾紛紛從醫院逃出來。（圖／美聯社）

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，地震並未在墨西哥各地造成重大傷亡。

目擊者描述，地震導致阿卡普爾科港部份建築受損，樹木倒塌、馬路坍方、石塊掉落一地，380公里之外的首都墨西哥市也感受到強烈搖晃，許多民眾在驚慌下衝上街頭，身上的睡衣都還來不及換下，民眾緊抱孩子及寵物在雨中簇擁，不敢返家。

VIDEO: Signs shake people spill into streets in Mexico City as 7.1-magnitude earthquake hits near the Pacific coast pic.twitter.com/ptIXp2KcuS — AFP News Agency (@AFP) September 8 2021

居住在墨西哥市近郊的70歲居民里茲克（Yesmin Rizk）心有餘悸表示，「非常糟，每次類似事情發生時，就讓我想到1985年大地震。」

英國《太陽報》（The Sun）報導，墨西哥市部份區域甚至狂搖了將近1分鐘。首都許多地區停電，網路上出現墨西哥市天空出現詭異藍、白、紅光，據信這是地震導致高壓電線拱起、變壓器爆炸所致。

This video from Mexico City’s Roma Norte neighborhood during the earthquake is surreal pic.twitter.com/AKTtAABVdM — Lil Masa X (@fidmart85) September 8 2021

墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，目前首都尚未傳出重大災情。1985年9月19日清晨7時17分，墨西哥市發生規模8.0大地震，造成至少5000人喪命。