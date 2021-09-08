新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格議題，新竹市長林智堅昨晚拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘。柯建銘今受訪表示，希望可以當面溝通談清楚，最主要的是談要如何修法，一步步來。

至於被外界解讀有政治考量，柯建銘表示，國民黨在新竹縣市的議員都較多，以選舉結構來說，對民進黨不見得有利，希望外界用城市發展來看待，新竹縣長楊文科也第一個贊成合併升格，不要再用政治解讀。

至於是否立法院開議後修定制法？柯建銘說，還要後續討論，但拋出這議題讓大家共同思考。