民進黨立法院黨團今召開「110年度的中央政府總預算案有5大亮點」記者會；立院黨團書記長蔡適應表示，5大亮點分別為稅收創新高、債務還本20年來新高、科技發展經費連4年成長、0到6歲國家一起養、加碼挹注地方政府，其中加碼挹注地方政府編列1965億，較去年同期成長接近4％，顯示協助地方發展沒有意識型態、政黨差別。

蔡適應強調，少子化預算較去年同期預算增加50.5％，代表政府對國家的下一代不是只是嘴巴說說。

蔡適應指出，今年度的總預算歲收創下歷史新高，達到1兆8788億元，較去年同期增長11.9％，代表台灣雖然面對疫情的威脅，但經濟成長率仍然強盛，台灣人民在這段期間非常辛苦，卻為國家創造高額稅收，台灣經濟狀況還是非常良好，因此反映在稅收。

他說，今年度的債務還本創下20年來新高，特別編列了960億元，占比整個預算的5.1％，代表蔡政府不是只會花錢的政府，也懂的量入為出、把該還的錢還掉。

他接著說，台灣的科技發展經費連4年成長，今年總共編列1264億元，較去年增加12.4％，一個國家能不能持續在世界各國的評比中名列前茅，科技發展經費的編列是非常重要的事情。

提到少子化問題，他說，在0到6歲國家一起養，不但說到而且做到，今年度總共編列預算810億，比去年同期增加50.5％。