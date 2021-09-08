經濟部次長曾文生出示照片，指G1區已有沙子覆蓋。（賴佑維攝）

真愛藻礁公投領銜人潘忠政近日發現藻礁被汙泥覆蓋，要求調查。經濟部次長曾文生8日到桃園出席活動時受訪，他說，中油取得開發權後就開始監測，2016、18年就有沙覆蓋狀況，「沙來沙往」是自然現象。

曾文生表示，近日發現三階周圍潮間帶的潮池有淤泥，因中油取得開發權後就開始監測，他比對相關畫面，2018年照片清楚顯示，潮池已有沙會覆蓋，簡單來說就是自然現象。他說明，「沙來沙往是潮間帶會出現的狀況」。

此外曾也認為，與颱風有相當關係，曾文生補充，今年7月底、8月初是颱風最接近北部的時刻，大量河川排沙也進入海洋，有大尺度攪動的狀況。曾也說，中油三階工程，從一開始就要求，要有汙染防止保護的做法，中油也確實在做。

曾文生表示，目前判斷跟過去觀測資料顯示，自然現象的機率比較高。他也出示照片，指2016年G1區還是大幅度被沙埋，強調沙來沙往為自然現象。