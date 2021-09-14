台灣大道沿線可見民到處眾塗鴉，市議員朱暖英要求市府應設塗鴉專區，以免影響文化城的市容觀瞻。（陳世宗攝）

台中市稱為「文化城」卻於公園圍牆、工地圍籬等公私場域，四處可建抽象的圖樣或文字創作，市議員朱暖英14日指出，雖塗鴉行為評價不一，作品美醜見人見智，已嚴重影響市容觀瞻，權責單位應嚴加取締並研擬規畫塗鴉專區。市府環保局表示，函知相關單位加強權管區域管理，並評估加裝監視器取締違規塗鴉行為人。

朱暖英指出，主管機關環保局面對任意塗鴉的行為，似乎置之不理當它沒發生，欠缺盡快將其復原的積極行政作為，引發任意塗鴉行為的「破窗效應」；讓任意塗鴉的當事人，誤以為該場所沒人管抱持僥倖心態接續塗噴；塗噴面積持續增加，任意塗鴉的現象，繼續於大街小巷恣意橫生。

市議員朱暖英建議市府設置塗鴉專區，以免影響文化城的市容觀瞻。（陳世宗攝）

朱暖英表示，按照過往經驗任意塗鴉行為的當事人，若經環保局查獲，通常是要負起相關罰責，但環保局主要作為也僅止於開罰。從整體市容維護的結果來看，任意塗鴉的地點卻沒有變少，可能顯示民眾就是有塗鴉的需求；環保局面對任意塗鴉問題，該有更前瞻性對策，不應只囿於頭痛醫頭、腳痛醫腳。

朱暖英認為，塗鴉人除罰責外，市府是不是要考慮配合宣導措施，引導他們到合法的地方進行塗鴉。像高雄市、台北市甚至巴黎、紐約等國際大城市，都有設置很多合法的塗鴉區，讓喜歡街頭塗鴉的民眾來創作，不是任意塗鴉變成髒亂毒瘤。

環保局強調，有關違規塗鴉地點如南屯區豐富公園、民權派出所旁園道等，該局邀請相關單位現勘，除改善塗鴉現況外，並函知相關單位加強權管區域管理，評估加裝監視器取締違規塗鴉行為人；設置塗鴉專區將由文化局等相關單位進行研擬規畫。