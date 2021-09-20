大里區大元國小的操場跑道不是補丁、積水就是跳動路面，令家長看了覺得匪夷所思？（市議員林德宇提供／陳世宗台中傳真）

為激勵台中市籍運動好手在奧運及帕運為國爭光特，市府提高激勵金！市議員林德宇20日指出，不能只4年才瘋一次奧運，台中市29區學校的跑道、簡易棒壘球場等，基層運動場所設施破損不堪，危及學生上運動課安全，運動設施毀損不能置之不理。市府強調，因使用年限未到方未更新。

台中市為激勵市籍運動好手在奧運及帕運殿堂為國爭光，市府特提高奧運金牌激勵金至300萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元。同時，提高身心障礙運動選手參加帕拉林匹克運動會的激勵金額度，不只是倍增，更是「數倍增」，藉此激勵優秀選手為台中爭光。

林德宇表示，上個月全台瘋奧運，市長也相當關注台中市選手，但除競技選手的培訓外，全民運動推廣也應該重視；如大里區大元國小的操場跑道不是補丁、積水就是跳動路面，甚至還有已經長青苔生得黑壓壓一片，令家長及外界看了覺得匪夷所思。

林德宇指出，這不只是觀瞻的問題，學童跑在上面隨時都有可能會滑倒、絆倒，呈現相當大的安全疑慮與隱憂。大里區東湖壘球場落成至今，還在使用簡陋活動式遮陽棚架，圍籬圍網仍未完全設置，排水設施、澆灌系統建置也都沒有下文，讓使用者相當失望。

市府強調，台中市高中職以下、不含幼兒園，大約有350所學校，有些早期做的PU跑道的確品質不佳，尚未到最低使用年限就出現問題；但因還沒到最低使用年限，依法無法更換。市府將先解決法規等問題，再進一步研究解決各校運動場域破損修護等問題。