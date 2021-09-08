大貨車經沙鹿「死亡長下坡」失速 宛如保齡球連撞7車 12:402021/09/08 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大貨車行經台中市沙鹿區向上路6段，疑失速煞車不及，連續追撞7車，現場一片凌亂。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大貨車行經台中市沙鹿區向上路6段，疑失速煞車不及，連續追撞7車，現場一片凌亂。（民眾提供／王文吉台中傳真） 大貨車行經台中市沙鹿區向上路6段，疑失速煞車不及，連續追撞7車，現場一片凌亂。（民眾提供／王文吉台中傳真） 有「死亡長下坡」之稱的台中市沙鹿區向上路6段，上午10時許又發生多車追撞事故，1輛大貨車往梧棲方向行駛，經過長下坡疑失速煞車不及，如打保齡球般連續追撞前方停等紅燈車輛，造成4部自小貨車、3部自小客車撞損，所幸無人員傷亡，警方針對8名駕駛酒測均排除酒駕，事故現場在中午12點左右排除，肇事原因由警方進一步調查釐清。 轎車疑因雨打滑橫停國1 大貨車迎面撞傷2男 岡山大貨車擦撞穿越老婦 後斗螺絲掉滿路面傷者送醫不治 #沙鹿 #死亡長下坡 #保齡球 #連撞7車，長下坡 #大貨車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防堵Delta病毒 暨大宣布開學日起遠距教學至10月4日 09:062021/09/08 生活 Sony「玩美合手」旗艦機將上市 04:102021/09/08 時尚消費 脫逃8次史上最強越獄大王 徐開喜竟栽在「待轉區」意外被逮 08:152021/09/08 社會 心繫小孫女禮物卻忘停車處 暖警助爺完成尋車任務 09:322021/09/08 寶島 北宜公路事故頻傳 新北警加強測速執法 11:242021/09/08 社會 新北關渡大橋護欄易肇事 引存廢爭議 04:102021/09/08 焦點要聞 《電腦設備》融程電8月營收登次高 拚全年成長達3成 07:462021/09/08 財經 北市選戰升溫 大直里長、宮廟力挺蔣萬安 黃珊珊淡定：防疫較重要 12:442021/09/08 政治 Delta恐早在社區感染好幾波 前台大醫揭未爆發3大主因 08:342021/09/08 生活 兩院預算增 藍批廢考監打假球 04:102021/09/08 政治要聞 台南市6大易壅塞路廊改善滿月 交通局自評已見成效 11:252021/09/08 生活 社會熱門新聞 中山分局搜索槍毒犯 1刑警遭持刀刺傷左腹送醫急救 - 社會 陳時中不忍了親自告 網友罵「舔美賣臺」遭判拘3天 - 社會 條子鴿當助理被指「好大官威」 昔年同事嘆：整個人都變了 - 社會 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 「女兵日記」邀盧秀燕客串遭罰20萬 TVBS提告判決出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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