大貨車行經台中市沙鹿區向上路6段，疑失速煞車不及，連續追撞7車，現場一片凌亂。（民眾提供／王文吉台中傳真）

大貨車行經台中市沙鹿區向上路6段，疑失速煞車不及，連續追撞7車，現場一片凌亂。（民眾提供／王文吉台中傳真）

有「死亡長下坡」之稱的台中市沙鹿區向上路6段，上午10時許又發生多車追撞事故，1輛大貨車往梧棲方向行駛，經過長下坡疑失速煞車不及，如打保齡球般連續追撞前方停等紅燈車輛，造成4部自小貨車、3部自小客車撞損，所幸無人員傷亡，警方針對8名駕駛酒測均排除酒駕，事故現場在中午12點左右排除，肇事原因由警方進一步調查釐清。