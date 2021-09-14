貨車直接輾過妹子騎士

貨車輾過女騎士時，車身明顯抖動抬起，相當驚悚。（截自YouTube《狂爆料服務站》影片）

行經十字路口，真的不要搶快！南投南崗大橋11日發生一場車禍，一個十字路口正好在燈號變換當下，一名年輕女騎士與一輛小貨車疑似都在搶燈號，女騎士連人帶車遭小貨車輾過，當場倒地不起，後方車輛行車紀錄器拍下畫面上傳網路，引發討論。據了解，被撞女騎士肋骨斷裂插入心臟，經緊急送醫後，目前還未脫離險境。

YouTube《狂爆料服務站》11日貼出一段影片，表示「妹子被輾過後肋骨插入心臟急救中……發生在南投南崗大橋，往貓羅斯路上」。這起車禍發生在11日下午1點左右，影片中只見一名女騎士經過十字路口，遭到另一個方向的小貨車連人帶車輾過，小貨車車身還明顯劇烈抖動，畫面相當驚悚。

影片引發網友熱烈討論，有人表示：「紅燈亮起要經過足足兩秒，另一邊才會亮綠燈，貨車搶的非常早，又不看左右來車」、「呼籲那些喜歡闖紅燈的人看一下，總有一天會出事的」、「應該也要呼籲不要搶黃燈（機車），和紅燈未轉綠燈別搶快（卡車）。雖然在台灣有時會因為黃燈停止被後面追撞。」、「在影片0:02秒好像已經轉變紅燈了，妹子還沒到路口（是快到了）到了0:04秒貨車它是提早起步，在0:05秒時妹子就摔車，貨車就輾過去了。整體來說，雙方都在搶快」。

不過也有網友說「用0.25倍看 機車闖紅燈 煞車自摔 貨車才輾過去」、「怎麼覺得好像是機車緊張先自摔然後貨車才輾過？？車頭還沒碰到機車，機車好像就先倒地了，是我看錯嗎」、「好像是看到有車過來急煞左倒，然後貨車閃偏右壓到機車輪子?」、「是機車先摔貨車才過去（影片上看到已經紅燈了，貨車剛好先碾車子稍微離地才沒用到騎士」。