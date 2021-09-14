台61線西濱快速道北上152.2至150km清水段14日晚間5時發生7車連環撞，初步了解為大貨車撞上小客車，共有3人受傷送醫，詳細車禍情形與傷亡人數仍待釐清。

警方指出，14日晚間5時許，西濱快速道路北上150公里清水段發生追撞車禍，為一輛大貨車追撞前方6輛自小客車，累計7車連環撞，導致3人受傷送醫，均無生命危險，事發原因仍待進一步調查。

台中消防局獲報後，派遣梧棲、清水、沙鹿等分隊，一共出動1輛消防車、2輛救護車、8名消防人員，傷者送往童綜合醫院救治。