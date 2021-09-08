運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬狗、兔、羊、虎的人，或是在農曆1月、2月、6月、9月出生的人，就算不結婚也能過得很好，婚姻對他的人生來說並不重要，自己一個人也活得非常精采。

▍第四名：生肖狗或農曆9月生

你是一個積極又好強的人，對自己的要求特別嚴格，努力精進自己，不斷追求進步，你的韌性也比一般人還強，不達目的絕對不輕易放手，你的人生清單上還有太多想要實現的目標，婚姻生活目前不在你的規劃中，就連感情生活也只是生活的調劑品，即使遇到合適的另一半，你也會讓對方明白走向婚姻不是唯一，兩人各自朝著理想前進，彼此扶持是你認為最理想的狀態，不婚你也能擁有精彩人生。

▍第三名：生肖兔或農曆2月生

你的生活輕鬆自在，日子過得特別開心，雖然有時候看到身邊情侶甜蜜的樣子，會讓你感到惆悵，不過一個轉念你就調適完畢了，不會糾結太久。你的個性獨立，總是能夠找到許多興趣，即使沒有另一半，也有能力完成所有事。朋友與家人對你來說才是最重要的，和他們聊天相聚對你來說才是最幸福開心的事，你知道身後永遠都有他們為你加油打氣，即使單身，也能靠自己創造幸福。

▍第二名：生肖羊或農曆6月生

婚姻生活的柴米油鹽，對你說來是種束縛，你不希望受到羈絆，非常嚮往自由，希望日子過的愜意又自在，踏入婚姻需要給予承諾、負起責任，讓你望之卻步。因為看到身邊太多投入婚姻的例子，即使是幸福美滿的家庭，也需要付出許多心力，這對你來說都是考驗，所以你對婚姻興趣缺缺，只想維持目前的生活，活出自在的靈魂。

▍第一名：生肖虎或農曆1月生

你認為自己是獨一無二的，肩負更高的使命，你對一般的世俗事沒有想法，與社會、人文、慈善有關的事情才能引起你的注意，你始終都在追尋更好的自己，眼裡看不到其他人，你的人生只為自己閃耀，就連談戀愛都嫌累，無暇顧及另一半的感受。對於未來你早有規劃，雖然偶爾會感到寂寞，但你會迅速消化這個情緒，對你來說小情小愛不重要，婚姻更是被排在人生清單的最末位。

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