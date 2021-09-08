網路紅人「4X貓」接種完高端疫苗2週後到診所檢驗抗體，於今天（8日）公布檢驗結果，表示抗體數值偏低。（摘自劉宇臉書）

國產高端疫苗在第六輪開放施打，約有60多萬人完成接種，不過其保護力卻備受爭議，對此，網路紅人「4X貓」也在接種完高端疫苗2週後到診所檢驗抗體，於今天（8日）公布檢驗結果，表示抗體數值偏低，小於參考值50。對此，醫師姜冠宇分析，其抗體量確實偏低，顯示保護力不夠，但他也指出，其他疫苗也都有可能發生此情形，所以才有施打第2劑的必要。

網路紅人4X貓（劉宇）今在臉書上公布施打完高端疫苗的抗體數據，他表示，他於8月23日高端疫苗開打首日接種，相隔15天後，於9月7日前往「禾馨」旗下的檢驗機構，抽血檢查抗體，得到的IgG數值是「35.4 AU/mL」，結果顯示抗體數值偏低，低於參考數值50。

透過4X貓貼出的抽血報告可得知，抗體若低於50，就會被判定為Negative（陰性），他自認為，參考數值指的50，應該是指接種完兩劑疫苗，表示將來打完高端第二劑後會再去抽血驗一次。

根據《TVBS》報導，北市立聯合醫院中興院區主治醫師姜冠宇分析檢驗結果，IgG低於50，代表體內抗體量低，保護力也低，至少要100以上，才有足夠的保護力。不過，姜冠宇也說，就算打任何AZ、莫德納等國際疫苗，也都有可能發生第一劑不到50的情況，正因如此，才需要接種第二劑做補強。

另外，4X貓於留言處補充，當天他還找了一位也是於23日接種高端的友人共同前往抽血檢驗，所得到的結果為IgG「80.4 AU/mL」。由於兩人體型差異較大，網友紛紛猜測，是否抗體跟BMI有關聯。