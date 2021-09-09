塔利班發布自己的臨時政府，全部是塔利班高級幹部，完全沒有舊政府人物與女性。阿富汗東北部巴達赫尚省有數十名婦女起身抗議，她們表示「不會接受完全沒有女部長的政府」。然而，在抗議活動散去之前，一些抗爭婦女遭到毆打；另一一家新聞機構說，一些當地記者也因報導這場集會而被拘留與毆打。

BBC報導，塔利班高層尚未對這些指控作出回應，但是警告「此類抗議活動是非法的」

塔利班發言單位稱「抗議者需要獲得許可才能遊行，而且遊行期間不應使用辱罵性語言。」

塔利班得權之後，各地零星的抗爭活動不少，但塔利班都採取暴力鎮壓，在西部城市赫拉特(Herat)的一場示威活動裡，有3人喪生。

歐盟表示，塔利班顯然違反了「新政府具有包容性和各界代表性」的承諾，而美國也對塔利班臨時政府表示不滿。

美國國務院的聲明表示，「我們對新阿富汗政府人員的過往記錄表示擔憂。」

由舊政府安全部隊與反塔利班組織建立的「阿富汗民族抵抗陣線」（National Resistance Front of AfghanistanNRFA）敦促國際社會不要承認新政府，因為這個政府與阿富汗人民明顯敵對。

塔利班稱他們現在已經在喀布爾以北的龐吉夏山谷(Panjshir Valley )擊敗了 NRF，但 NRF 領導人表示他們仍在戰鬥。

塔利班政府裡最明顯的恐怖份子是西拉賈丁·哈卡尼 (Sirajuddin Haqqani)，他正是臭名昭著的「哈卡尼網路」(Haqqani network)的負責人，這是著名的恐怖組織，還與基地組織保持密切聯繫。

美國聯邦調查局表示，哈卡尼策畫過多起恐怖襲擊，其中包括 2017 年在喀布爾發生的卡車炸彈爆炸，造成 150 多人死亡。