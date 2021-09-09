【愛傳媒葉毓蘭專欄】跟各位朋友約定的交通安全公聽會，原預計在五月到六月舉辦，因為疫情影響，延於9月8日上午舉辦。

我非常感謝8日出席的傅崐萁委員，以及邱臣遠委員，中央警察大學陳家福教官、中央警察大學周文生教授、陽明交通大學吳宗修教授、中華民國婦幼及被害人關懷協會張夢麟秘書長，以及出席的民間團體，第四維度Photography火花羅（羅邵華），台灣交通安全協會與台灣機車路權促進會的參與，還有在線上熱烈參與討論的各位，不只提供了寶貴的經驗、更透過本次機會把民眾的心聲向行政單位表達。

如許多網友所說，顯然行政單位對於交通安全改革的認知，仍有相當大的差異以及相當大的改進空間，這也是我開本次公聽會的最大意義，許多行政單位做不夠的，或是需要改進的、不足的，團體與網友的寶貴意見我也都收到了。

因此我希望在將來，積極督促行政單位必須要加強與民間團體之間的溝通，並把推動交通安全改革，放在第一位，更要讓行政單位的改革可以合乎民眾的真正需求，而不是閉門造車。

此外我也非常認同最後火花羅、台灣交通安全協會，以及台灣機車路權促進會的訴求，除了是要將交通安全透過法制面加強落實，避免由行政單位繼續因循苟且，另外更應打破既有拼板金厚度的叢林法則，讓法規保障弱勢用路人。

最後，我也向各位承諾，交通改革絕對不是到此為止，在即將開始的新會期中，我將就本次公聽會，乃至各位提出的重大交通安全問題，從行政院層級的交通會報到道路設計規範的欠缺等大大小小問題，以及交通教育所需要的立法配套，督促各縣市道安會公開透明，推進分向分流，整體的交通安全法規檢討等都會轉為院會與委員會質詢的方向，並納入法律案、預算提案，督促政府落實，也希望各位能與我共同推動交通安全改革。

作者為立委、前警大教授

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