【愛傳媒葉元之專欄】新北幼兒園群聚案爆發，現在雖然還不能確定是教保員傳染給幼兒，還是幼兒傳染給教保員，但教保員一旦染疫，一定會成為媒介。

而這名老師是在7月12日打的第一劑莫德納疫苗，若以8月27日有症狀來算，打疫苗也過了6個星期，顯示第一劑疫苗效力遞減，無法抵抗病毒。

元之在議會質詢時，向侯友宜市長爭取盡快幫幼兒園教保員施打第二劑疫苗，確保師生安全，家長也比較安心。侯市長回應，不僅教保員，包括國小老師、公托老師，應該都要盡快打第二劑疫苗，他會向中央建議，但要看中央疫苗夠不夠。

從這件事就可看出台灣疫苗嚴重不足，9月7日元之去蔡英文總統臉書請命，希望中央能撥疫苗讓新北教保員施打，結果引來側翼攻擊，說不到十周不能打第二劑。

事實上，一開始CDC就是建議莫德納兩劑間隔4周，後來因為疫苗不足，又延長到10到12周，所以側翼們要攻擊，也先做好功課好嗎？

此外，也有國小家長反映，學校未裝冷氣，造成學生太熱戴不住口罩，恐成防疫破口。教育局長回應，現在國小包括冷氣安裝、電力改善的工程都已招標出去，明年2月前全部會完成，侯市長也承諾會加快進度。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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