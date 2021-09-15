北市校園接種BNT疫苗22日將開打，台北市副市長蔡炳坤今天公布殘劑處理原則，共有四個順位，第一優先為有醫師證明，不適合接種其他疫苗的教職員，將依年齡列施打殘劑。

對於校園接種BNT意願登記情形，蔡炳坤表示，到昨天傍晚統計，北市校園有93.8％學生都同意在校園內接種，1.3％表達在校外接種，沒有意願、尚未繳回者有4.8％，比預期高一點；還有8所學校未統計，但超過9成5以上都有意願接種。

針對殘劑處理問題，蔡炳坤指出，學校教職員工當中，有醫生證明不適合接種其他疫苗，為第一順位，將按照年齡施打，第二優先為任職身障班、資源班老師，第三優先為學校其他教職員，第四優先則是讓責任醫院將疫苗帶回醫院，安排接種，最高原則不要浪費任何一劑疫苗，只要可以接種在市民身上就是最好的。

75歲以上長者第二劑AZ疫苗今天開打，蔡炳坤今天上午前往松山文創園區視察接種情形。蔡炳坤說，今天第一天，75歲以上長者從八點半開始陸續報導接種，看起來報到率相當的高，謝謝所有參與醫療院所。

蔡說，今天開始打到20號，約有13萬長者預約接種，沒有預約且設籍北市的長者有3萬5千多位，明後兩天就會把通知單透過村里系統發到長者手上，已安排從9月20日至25日，五天時間幫沒有預約接種的做造冊通知接種。

對於住在北市但不設籍北市，也沒有上網預約的長者，蔡炳坤表示，清查出來有5500位左右，放到第三波，以電話登記方式，打到公所登記，讓村里長搜集名單。他強調，75歲以上長者，只要成功接種第一劑的，第二劑一定想辦法讓你順利接種。