中央開放長者接種第2劑AZ、莫德納疫苗，花蓮縣政府考量多數長者有數位落差，不會使用1922預約平台意願登記，將依第1劑名單及戶籍地村里別造冊，並在23日發放疫苗接種通知單；另為讓已施打第1劑高端疫苗民眾順利接種第2劑，衛生局也將在預約平台截止後，下載未預約名冊，改以簡訊通知。

縣長徐榛蔚表示，不少長者不熟悉1922預約平台意願登記，擔心錯失第2劑疫苗接種機會，鑑此，衛生局日前與全國性預防接種資訊管理系統，進行資料勾稽，完成造冊接種作業，將由各醫療院所提供接種服務，採「里別分流」、「時段分流」方式辦理。

衛生局表示，目前縣內已完成AZ疫苗第2劑的接種資格造冊共6584人，扣除已於1922平台預約接種長者，尚有3404人未預約接種，將寄發「粉紅色」接種通知單，請設籍在花蓮縣且於7月3日前接種第1劑AZ疫苗的65歲以上長者及家人留意，若未收到通知單，可盡速向村里幹事或衛生所查詢名冊。

另外，7月9日前已接種第1劑莫德納的75歲以上長者，及具原住民身份65歲以上者，衛生局也已完成造冊，將發送「藍色」通知單，預計在27日到30日開打，請鄉親依通知單上的日期，前往指定地點接種。

此外，第9輪公費疫苗昨開放預約，提供第1劑BNT疫苗及第2劑高端疫苗，人口較密集的花蓮市及吉安鄉，只有2家醫院可預約接種高端疫苗，名額迅速額滿，只剩下較偏遠的鄉鎮衛生所還有名額，引起民怨。

衛生局解釋，因學校BNT、社區長者AZ及莫德納疫苗將在22日至30日同時施打情況下，大部份醫療量能均投注在學校及社區，且第9輪公費疫苗也在月底同時開打，中央顧及BNT疫苗須再做稀釋才能使用，同時考量診所保存冰箱設備及管理受限，只能擇一種疫苗開站施打。

不過衛生局也將規畫協調各醫療院所，於22日預約平台預約截止後，下載未預約名冊，改以簡訊通知未預約到第2劑高端疫苗的民眾，依指定地點及時間前往接種。