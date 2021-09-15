【愛傳媒葉元之專欄】江翠北側重劃區新建案林立，未來將搬入2~3萬人。但最近有新大樓住戶向我反映，垃圾車不開進重劃區，導致大樓人員要走到400公尺外的垃圾車巡點去倒垃圾，且要經過一條很小的巷弄，相當不方便。

經大樓管理人員向環保局反映，環保局建議大樓找民間清運公司處理垃圾。但其實大樓過去就是找清運公司處理，但現在費用越來越高，從每公斤5元漲到8. 5元，所以才考慮買專用垃圾袋，倒垃圾車。

之前因為新北市樹林焚化爐在歲修，導致民間清運業者能進焚化爐的量大幅減少，所以收費上漲；而樹林焚化爐歲修結束，為防止非洲豬瘟，現在焚化爐又要多燒廚餘，清運業者還是沒有足夠的進場量，因此收費降不下來，讓很多社區大樓、市場自治會都大喊吃不消。

過去元之曾在市議會質詢環保局長這個議題，環保局長當時的回覆是，社區如果覺得找民間清運業者費用高，可以買專用垃圾袋丟垃圾車。既然如此，環保局是否應該盡量滿足新大樓的需求，而不是叫他們到400公尺外去倒垃圾，也不是叫他們找民間清運公司處理？

經元之到社區舉辦協調會，清潔隊承諾從9月底開始，每周二、五、六共3天，垃圾車會在藝文街收垃圾，每次停留10分鐘。

重劃區的人只會越來越多，希望環保局及早因應，編列預算增加清潔隊人員編制，並購買垃圾車，滿足市民倒垃圾的需求。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。