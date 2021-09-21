【愛傳媒葉元之專欄】「阿興魯肉飯」從2009年開始提供愛心待用餐，一碗魯肉飯或菜飯，加一碗魚丸湯，免費幫助無數的弱勢族群。

今年5月三級警戒開始，吃待用餐的人數爆增，達200多位，但付錢吃飯的人卻大幅減少，比吃待用餐者少一半以上，讓老闆一度撐不下去，考慮將店結束營業。

元之今天將善心人士的10萬元捐款交給老闆，感謝老闆的付出，讓老闆能幫助更多的人。

老闆陳進興告訴我，過去吃待用餐者以獨居老人與街友為主，但現在多了很多整個家庭的客人，他們多是受疫情影響，入不敷出，才會來吃待用餐尋求溫飽。

老闆年輕時曾因做生意失敗跑路，經常兩三天沒飯吃，當時多希望有餐廳能提供免費的餐點，所以當他自己有能力時，就開始提供愛心待用餐的服務。

不僅如此，老闆還會主動了解吃待用餐者所遇到的困難，甚至幫他們媒合社會資源，最近他就幫一些弱勢者，找到基金會的急難救助捐款。

「阿興魯肉飯」雖是開在中和，但許多弱勢者從板橋、土城、永和、萬華前來用餐，發揮強大的社會影響力。愛心待用餐，發揮社會互助的精神，啟動善的循環，歡迎大家共襄盛舉。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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